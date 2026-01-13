NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
13.01.2026 18:00:52
Minuszeichen in New York: S&P 500 am Dienstagmittag in der Verlustzone
Derzeit legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.01 Prozent auf 6’976.26 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 56.039 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.030 Prozent höher bei 6’979.36 Punkten, nach 6’977.27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’985.83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’945.69 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 6’827.41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6’654.72 Punkte taxiert. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 13.01.2025, mit 5’836.22 Punkten bewertet.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Moderna (+ 12.15 Prozent auf 37.95 USD), Intel (+ 7.13 Prozent auf 47.20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.00 Prozent auf 220.16 USD), PerkinElmer (+ 4.61 Prozent auf 108.68 USD) und Albemarle (+ 4.34 Prozent auf 176.68 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Super Micro Computer (-5.51 Prozent auf 28.46 USD), Visa (-4.83 Prozent auf 326.61 USD), Royal Caribbean Cruises (-4.67 Prozent auf 287.07 USD), Salesforce (-4.66 Prozent auf 247.32 USD) und MasterCard (-4.40 Prozent auf 541.38 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 16’126’387 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.852 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentaldaten
2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 10.48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Lyondellbasell Industries-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu NVIDIA Corp.
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: SMI letztlich leichter -- DAX schliesst nach neuem Allzeithoch stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt gab im Dienstagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich leichter. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.