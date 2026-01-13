Minuszeichen in New York: S&P 500 am Dienstagmittag in der Verlustzone

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.01 Prozent auf 6’976.26 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 56.039 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.030 Prozent höher bei 6’979.36 Punkten, nach 6’977.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’985.83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’945.69 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 6’827.41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6’654.72 Punkte taxiert. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 13.01.2025, mit 5’836.22 Punkten bewertet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Moderna (+ 12.15 Prozent auf 37.95 USD), Intel (+ 7.13 Prozent auf 47.20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.00 Prozent auf 220.16 USD), PerkinElmer (+ 4.61 Prozent auf 108.68 USD) und Albemarle (+ 4.34 Prozent auf 176.68 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Super Micro Computer (-5.51 Prozent auf 28.46 USD), Visa (-4.83 Prozent auf 326.61 USD), Royal Caribbean Cruises (-4.67 Prozent auf 287.07 USD), Salesforce (-4.66 Prozent auf 247.32 USD) und MasterCard (-4.40 Prozent auf 541.38 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 16’126’387 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.852 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 10.48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Lyondellbasell Industries-Aktie an.

