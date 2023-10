Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1.62 Prozent leichter bei 13’314.30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.695 Prozent schwächer bei 13’439.68 Punkten in den Handel, nach 13’533.75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13’499.74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’275.30 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.04 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.09.2023, bei 13’710.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14’353.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, wies der NASDAQ Composite 10’772.40 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 28.18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell QC (+ 14.75 Prozent auf 0.70 USD), DexCom (+ 4.51 Prozent auf 84.12 USD), Comtech Telecommunications (+ 4.17 Prozent auf 10.75 USD), FreightCar America (+ 3.97 Prozent auf 2.88 USD) und Abbott Laboratories (+ 3.71 Prozent auf 95.56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Modine Manufacturing (-11.10 Prozent auf 41.57 USD), Agenus (-10.09 Prozent auf 1.03 USD), Century Casinos (-9.31 Prozent auf 4.87 USD), JB Hunt Transportation Services (-8.85 Prozent auf 178.67 USD) und Big 5 Sporting Goods (-8.02 Prozent auf 7.34 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’488’099 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2.641 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 46.20 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch