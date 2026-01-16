Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ Composite beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 23’515.39 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.466 Prozent auf 23’639.69 Punkte an der Kurstafel, nach 23’530.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’664.26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’446.81 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.261 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 23’111.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’562.54 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.01.2025, einen Stand von 19’338.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23’813.30 Punkte. Bei 23’119.49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Compugen (+ 11.85 Prozent auf 2.36 USD), JetBlue Airways (+ 8.03 Prozent auf 5.38 USD), Innodata (+ 6.82 Prozent auf 61.54 USD), Nissan Motor (+ 6.22 Prozent auf 2.71 USD) und Rambus (+ 4.77 Prozent auf 107.99 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-14.11 Prozent auf 22.09 USD), Sangamo Therapeutics (-6.65 Prozent auf 0.40 USD), Ultralife Batteries (-5.82 Prozent auf 6.63 USD), Cerus (-5.11 Prozent auf 2.60 USD) und AngioDynamics (-5.09 Prozent auf 10.45 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 53’650’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

