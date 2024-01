Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste

Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 2.23 Prozent auf 15’164.01 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.20 Prozent leichter bei 15’324.19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15’509.90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 15’158.49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15’405.55 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 1.98 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Stand von 15’011.35 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12’851.24 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 11’584.55 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2.70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’630.58 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 47.06 Prozent auf 0.15 CHF), Powell Industries (+ 45.28 Prozent auf 118.53 USD), USCorp (+ 42.86 Prozent auf 0.00 USD), Trinity Biotech (+ 34.12 Prozent auf 0.59 USD) und Emmis Communications A (+ 17.37 Prozent auf 5.00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil New York Community Bancorp (-37.67 Prozent auf 6.47 USD), American Superconductor (-18.15 Prozent auf 11.00 USD), MarketAxess (-17.80 Prozent auf 225.51 USD), Geron (-8.46 Prozent auf 1.84 USD) und Flushing Financial (-7.98 Prozent auf 16.03 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20’719’266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.816 Bio. Euro den grössten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2024 präsentiert die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch