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18.09.2026 18:00:43
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Abschläge
So bewegt sich der NASDAQ Composite am Freitag.
Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.15 Prozent leichter bei 26’378.45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.393 Prozent fester bei 26’522.09 Punkten in den Handel, nach 26’418.30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’363.79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’544.93 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.38 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’289.71 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 26’517.93 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Wert von 22’470.73 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.53 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.92 Prozent auf 148.01 USD), Lam Research (+ 5.13 Prozent auf 283.12 USD), Applied Materials (+ 4.31 Prozent auf 435.37 USD), FormFactor (+ 3.96 Prozent auf 115.95 USD) und MKS Instruments (+ 3.28 Prozent auf 248.11 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil inTest (-6.53 Prozent auf 10.17 USD), NETGEAR (-6.07 Prozent auf 21.51 USD), Richardson Electronics (-5.34 Prozent auf 15.79 USD), QUALCOMM (-4.96 Prozent auf 179.35 USD) und Netflix (-4.74 Prozent auf 71.74 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’673’513 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.488 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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