Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite am Freitag nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 16’735.02 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.208 Prozent höher bei 16’771.90 Punkten, nach 16’737.08 Punkten am Vortag.

Bei 16’789.27 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 16’445.54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.49 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der NASDAQ Composite 15’657.82 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 16’091.92 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, einen Wert von 12’935.29 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 13.34 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17’032.66 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Celadon Group (+ 430.00 Prozent auf 0.00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 18.18 Prozent auf 0.13 USD), American Superconductor (+ 9.98 Prozent auf 19.18 USD), Salesforce (+ 7.54 Prozent auf 234.44 USD) und Taylor Devices (+ 7.13 Prozent auf 50.92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Sify (-34.52 Prozent auf 1.10 USD), Powell Industries (-12.67 Prozent auf 179.86 USD), Ebix (-6.38 Prozent auf 0.44 USD), Net 1 Ueps Technologies (-5.51 Prozent auf 4.46 USD) und Amedisys (-5.06 Prozent auf 91.15 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41’083’378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.947 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

