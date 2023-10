Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.53 Prozent tiefer bei 12’983.81 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 13’157.77 Zählern und damit 0.215 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13’186.18 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13’177.35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12’977.43 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3.49 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 20.09.2023, einen Wert von 13’469.13 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2023, den Wert von 14’063.31 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 20.10.2022, einen Wert von 10’614.84 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 25.00 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Euronet Worldwide (+ 8.93 Prozent auf 83.82 USD), Dixie Group (+ 6.96 Prozent auf 0.60 USD), Geospace Technologies (+ 4.15 Prozent auf 12.54 USD), Werner Enterprises (+ 3.56 Prozent auf 37.81 USD) und Astro-Med (+ 3.16 Prozent auf 12.74 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Escalon Medical (-30.43 Prozent auf 0.20 USD), Agenus (-7.14 Prozent auf 0.89 USD), Zions Bancorporation (-7.07 Prozent auf 29.96 USD), Fifth Third Bancorp (-6.54 Prozent auf 23.29 USD) und Oracle (-5.99 Prozent auf 101.85 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’013’864 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.601 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 48.91 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch