Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’478 0.5%  Bitcoin 72’780 0.0%  Dollar 0.7989 0.2%  Öl 62.8 4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Tilray-Aktie deutlich im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen
Erstmals seit 2019: Alphabet-Aktie überholt Apple bei der Marktkapitalisierung und jagt nun NVIDIA
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Suche...

3D Systems Aktie 366612 / US88554D2053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 08.01.2026 22:33:47

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute in Rot.

Der NASDAQ Composite gab im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.44 Prozent auf 23’480.02 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.150 Prozent auf 23’548.88 Punkte an der Kurstafel, nach 23’584.27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 23’558.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23’353.46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.129 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’545.90 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 23’043.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’478.88 Punkten gehandelt.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Neogen (+ 31.57 Prozent auf 9.71 USD), 3D Systems (+ 17.43 Prozent auf 2.56 USD), Astronics (+ 11.26 Prozent auf 64.81 USD), Geospace Technologies (+ 9.49 Prozent auf 20.30 USD) und AXT (+ 7.13 Prozent auf 25.83 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Resources Connection (-14.61 Prozent auf 4.50 USD), CIENA (-13.14 Prozent auf 225.21 USD), Richardson Electronics (-11.73 Prozent auf 10.31 USD), Photronics (-8.84 Prozent auf 31.78 USD) und AngioDynamics (-7.97 Prozent auf 10.05 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 43’136’054 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.895 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:33 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
10:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Global Quantum Leaders Index – Startschuss für einen Megatrend/Eli Lilly / Novo Nordisk – Preiskampf und Patentsieg
09:25 Marktüberblick: Siemens-Aktie gesucht
09:00 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
08:58 SMI kann Gewinne nicht halten
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’880.66 19.31 SYNBEU
Short 14’156.14 13.74 S0WBHU
Short 14’700.21 8.77 SGXB8U
SMI-Kurs: 13’350.82 08.01.2026 17:31:01
Long 12’759.24 19.31 SFDBEU
Long 12’480.32 13.74 SXEBEU
Long 11’955.58 8.94 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt höheres Hold-Rating
Commerzbank-Aktie schwächer: Orcel dämpft Spekulationen um UniCredit-Übernahme
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:24 Trump zu Abrüstungsvertrag: 'Wenn er ausläuft, läuft er aus'
23:05 'FT': US-Pharmakonzern Merck vor Milliardenkauf von Revolution Medicines
22:52 US-Autoriese General Motors schreibt Milliarden auf Elektroautos und China ab
22:25 Funk von kritischer Infrastruktur in Deutschland leicht abhörbar
22:21 Vance über getötete Frau: 'Opfer linker Ideologie'
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran
22:15 Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran
21:49 ROUNDUP: Rohstoffriesen Glencore und Rio Tinto sprechen wieder über Fusion
21:45 ROUNDUP: Iran-Proteste spitzen sich zu - Internet-Blackout
21:41 Medien: Oppositionelle unter Freigelassenen in Venezuela