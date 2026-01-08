Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite gab im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.44 Prozent auf 23’480.02 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.150 Prozent auf 23’548.88 Punkte an der Kurstafel, nach 23’584.27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 23’558.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23’353.46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.129 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’545.90 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 23’043.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’478.88 Punkten gehandelt.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Neogen (+ 31.57 Prozent auf 9.71 USD), 3D Systems (+ 17.43 Prozent auf 2.56 USD), Astronics (+ 11.26 Prozent auf 64.81 USD), Geospace Technologies (+ 9.49 Prozent auf 20.30 USD) und AXT (+ 7.13 Prozent auf 25.83 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Resources Connection (-14.61 Prozent auf 4.50 USD), CIENA (-13.14 Prozent auf 225.21 USD), Richardson Electronics (-11.73 Prozent auf 10.31 USD), Photronics (-8.84 Prozent auf 31.78 USD) und AngioDynamics (-7.97 Prozent auf 10.05 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 43’136’054 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.895 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch