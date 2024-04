Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1.79 Prozent schwächer bei 15’885.02 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.627 Prozent auf 16’276.47 Punkte an der Kurstafel, nach 16’175.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16’295.27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 15’863.88 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 15.03.2024, bei 15’973.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 14’972.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 12’123.47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7.58 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Encore Wire (+ 11.59 Prozent auf 291.23 USD), Arundel (+ 11.11 Prozent auf 0.16 CHF), Century Aluminum (+ 7.71 Prozent auf 17.75 USD), Harvard Bioscience (+ 4.72 Prozent auf 4.44 USD) und Macatawa Bank (+ 3.55 Prozent auf 9.93 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-21.10 Prozent auf 0.07 USD), Comtech Telecommunications (-13.12 Prozent auf 2.02 USD), BlackBerry (-10.21 Prozent auf 3.78 CAD), MicroStrategy (-9.71 Prozent auf 1’335.88 USD) und EXACT Sciences (-8.40 Prozent auf 65.35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’834’771 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 17.20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch