Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1.16 Prozent tiefer bei 25’818.69 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.616 Prozent auf 25’960.13 Punkte an der Kurstafel, nach 26’121.16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’010.02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’684.15 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 25’709.43 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 22’017.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20’412.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11.12 Prozent. Bei 27’190.21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 8.08 Prozent auf 3.21 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6.89 Prozent auf 9.15 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6.32 Prozent auf 4.88 USD), Gilead Sciences (+ 5.21 Prozent auf 136.36 USD) und Methanex (+ 4.86 Prozent auf 45.95 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Ultra Clean (-13.98 Prozent auf 90.78 USD), FormFactor (-10.63 Prozent auf 106.05 USD), SMC (-10.06 Prozent auf 430.00 USD), Intel (-9.66 Prozent auf 110.39 USD) und PDF Solutions (-9.02 Prozent auf 51.63 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32’244’247 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.125 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.00 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch