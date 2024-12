Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags in Rot

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.09 Prozent schwächer bei 19’716.82 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.108 Prozent auf 19’756.40 Punkte an der Kurstafel, nach 19’735.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’699.47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19’790.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 2.40 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18’439.17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’127.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2023, stand der NASDAQ Composite bei 14’229.91 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 33.53 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’790.03 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 36.36 Prozent auf 1.50 USD), Verint Systems (+ 27.53 Prozent auf 33.12 USD), Methode Electronics (+ 21.15 Prozent auf 14.07 USD), Americas Car-Mart (+ 18.91 Prozent auf 54.34 USD) und Ballard Power (+ 14.83 Prozent auf 1.67 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-15.18 Prozent auf 2.38 USD), American Eagle Outfitters (-14.29 Prozent auf 17.61 USD), Synopsys (-12.62 Prozent auf 513.81 USD), Ultra Clean (-6.60 Prozent auf 37.39 USD) und Hooker Furniture (-6.25 Prozent auf 16.80 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 17’573’500 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.482 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Ebix-Aktie präsentiert mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19.46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch