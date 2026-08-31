Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Minus

Am Montag gibt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.37 Prozent auf 26’303.70 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.166 Prozent auf 26’358.56 Punkte an der Kurstafel, nach 26’402.42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26’380.54 Punkte, das Tagestief hingegen 26’249.77 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25’373.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’972.62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21’455.55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 13.20 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 5.47 Prozent auf 44.55 USD), CRESUD (+ 4.43 Prozent auf 11.55 USD), AXT (+ 4.33) Prozent auf 61.17 USD), QUALCOMM (+ 3.25 Prozent auf 169.52 USD) und Omnicell (+ 2.99 Prozent auf 34.07 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Take Two (-6.01 Prozent auf 221.25 USD), Donegal Group B (-5.85 Prozent auf 23.16 USD), SMC (-5.57 Prozent auf 426.82 USD), JetBlue Airways (-4.48 Prozent auf 4.59 USD) und Wynn Resorts (-4.18 Prozent auf 91.28 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’873’715 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.525 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch