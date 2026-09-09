Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.64 Prozent leichter bei 26’253.34 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.365 Prozent leichter bei 26’325.06 Punkten, nach 26’421.41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 26’366.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’184.21 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 1.04 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’690.62 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 25’678.82 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 21’879.49 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12.99 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell SMC (+ 7.01 Prozent auf 458.57 USD), Donegal Group B (+ 6.04 Prozent auf 24.74 USD), Akamai (+ 4.87 Prozent auf 110.75 USD), FormFactor (+ 3.93 Prozent auf 114.18 USD) und F5 Networks (+ 3.85 Prozent auf 404.63 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-40.76 Prozent auf 1.48 USD), FreightCar America (-8.17 Prozent auf 6.74 USD), Geron (-7.28 Prozent auf 1.40 USD), Comcast (-6.61 Prozent auf 24.59 USD) und Ultralife Batteries (-5.22 Prozent auf 5.63 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 30’334’934 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.769 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch