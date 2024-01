Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.19 Prozent tiefer bei 15’452.88 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.476 Prozent auf 15’555.62 Punkte an der Kurstafel, nach 15’481.92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 15’452.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15’597.25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0.389 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 14’992.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 12’821.22 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, lag der NASDAQ Composite bei 11’313.36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4.65 Prozent. Bei 15’629.07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell American Superconductor (+ 30.46 Prozent auf 12.72 USD), Cutera (+ 12.18 Prozent auf 2.67 USD), Lakeland Financial (+ 8.56 Prozent auf 68.74 USD), Radcom (+ 7.11 Prozent auf 9.12 USD) und Landec (+ 5.84 Prozent auf 6.52 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Columbia Banking System (-21.84 Prozent auf 20.00 USD), Ebix (-8.47 Prozent auf 2.27 USD), Independent Bank (-5.67 Prozent auf 25.14 USD), Westamerica Bancorp (-4.27 Prozent auf 47.58 USD) und Forward Air (-4.08 Prozent auf 46.82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 7’433’396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2.772 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41.92 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch