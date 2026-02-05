Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.36 Prozent schwächer bei 22’592.05 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.31 Prozent tiefer bei 22’604.02 Punkten, nach 22’904.58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22’461.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22’841.28 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.33 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Wert von 23’395.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’499.80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19’692.33 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 2.77 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’461.14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FormFactor (+ 18.24 Prozent auf 84.63 USD), InterDigital (+ 11.67 Prozent auf 350.50 USD), Align Technology (+ 8.74 Prozent auf 175.40 USD), PC Connection (+ 7.90 Prozent auf 64.90 USD) und AXT (+ 6.67 Prozent auf 20.00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-39.75 Prozent auf 9.64 USD), ScanSource (-18.79 Prozent auf 36.00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-15.30 Prozent auf 109.34 USD), AMERCO (-13.67 Prozent auf 50.97 USD) und Omnicell (-12.89 Prozent auf 40.67 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’725’678 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.713 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 10.23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch