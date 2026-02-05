Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 49’090 -0.8%  DAX 24’491.0600 -0.5%  Euro 0.9167 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’851 -2.3%  Bitcoin 51’281 -9.9%  Dollar 0.7773 0.0%  Öl 67.7 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Microsoft951692Alphabet A29798540Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Shortseller-Bericht belastet IonQ-Aktie - Auch D-Wave, Rigetti & Co. unter Druck
Warner-Aktie leichter: Trump will sich aus Prüfung des Deals heraushalten
PayPal-Aktie nach schwachen Quartalszahlen und gesenkten Kurszielen weiter unter Druck
Aktien von Novo Nordisk und Lilly schwächer: Widerstand gegen Hims & Hers wegen Kopie der Wegovy-Pille
Kursrutsch im Kryptosektor: Bitcoin, Ethereum & Co. zwischen staatlichen Signalen und geldpolitischen Erwartungen
Suche...
eToro entdecken

Gladstone Commercial Aktie 1630145 / US3765361080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ-Handel im Fokus 05.02.2026 20:03:41

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

ScanSource
28.72 CHF -16.09%
Kaufen Verkaufen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.36 Prozent schwächer bei 22’592.05 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.31 Prozent tiefer bei 22’604.02 Punkten, nach 22’904.58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22’461.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22’841.28 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.33 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Wert von 23’395.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’499.80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19’692.33 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 2.77 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’461.14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FormFactor (+ 18.24 Prozent auf 84.63 USD), InterDigital (+ 11.67 Prozent auf 350.50 USD), Align Technology (+ 8.74 Prozent auf 175.40 USD), PC Connection (+ 7.90 Prozent auf 64.90 USD) und AXT (+ 6.67 Prozent auf 20.00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-39.75 Prozent auf 9.64 USD), ScanSource (-18.79 Prozent auf 36.00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-15.30 Prozent auf 109.34 USD), AMERCO (-13.67 Prozent auf 50.97 USD) und Omnicell (-12.89 Prozent auf 40.67 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’725’678 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.713 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 10.23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu ScanSource Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten