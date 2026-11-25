Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 3.08 Prozent leichter bei 23’001.73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 3.31 Prozent leichter bei 22’948.48 Punkten in den Handel, nach 23’733.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’632.40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’002.97 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 5.22 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 25’955.34 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 26’151.30 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Wert von 23’025.59 Punkten auf.

Der Index büsste seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.01 Prozent ein. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Lancaster Colony (+ 1.94 Prozent auf 111.15 USD), Infosys (+ 1.68 Prozent auf 12.70 USD), Erie Indemnity (+ 1.38 Prozent auf 279.84 USD), Abbott Laboratories (+ 1.37 Prozent auf 106.83 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 1.29 Prozent auf 3.13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-20.69 Prozent auf 28.14 USD), inTest (-14.07 Prozent auf 9.59 USD), TTM Technologies (-10.77 Prozent auf 53.02 USD), FormFactor (-10.40 Prozent auf 65.68 USD) und Ultra Clean (-10.09 Prozent auf 32.44 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’010’830 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.637 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.27 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22.90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch