Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Am Mittwoch ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1.15 Prozent auf 15’683.37 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.486 Prozent auf 15’942.29 Punkte an der Kurstafel, nach 15’865.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15’957.03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’654.51 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 3.64 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 15’973.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, stand der NASDAQ Composite bei 14’855.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, stand der NASDAQ Composite bei 12’157.72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6.21 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16’538.86 Punkten. 14’477.57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Escalon Medical (+ 32.80 Prozent auf 0.25 USD), Arundel (+ 19.87 Prozent auf 0.18 CHF), Cutera (+ 18.41 Prozent auf 2.38 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 11.67 Prozent auf 0.07 USD) und AmeriServ Financial (+ 5.76 Prozent auf 2.57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Evercel (-25.74 Prozent auf 0.75 USD), Ebix (-18.18 Prozent auf 0.63 USD), Forward Air (-10.19 Prozent auf 22.65 USD), Nektar Therapeutics (-9.40 Prozent auf 1.35 USD) und Dorel Industries (-9.00 Prozent auf 5.76 CAD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’310’698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.891 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0.05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch