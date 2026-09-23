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Index-Performance im Blick 23.09.2026 22:33:39

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Richardson Electronics
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Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1.13 Prozent leichter bei 26’936.04 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.113 Prozent leichter bei 27’213.52 Punkten in den Handel, nach 27’244.28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’873.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27’217.33 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.796 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’180.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25’587.04 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 22’573.47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15.93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Methode Electronics (+ 9.69 Prozent auf 14.83 USD), Donegal Group B (+ 8.44 Prozent auf 19.40 USD), FormFactor (+ 4.17 Prozent auf 131.26 USD), Mind CTI (+ 4.07 Prozent auf 1.02 USD) und AAON (+ 3.90 Prozent auf 82.36 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cogent Communications (-12.67 Prozent auf 8.13 USD), Paychex (-8.77 Prozent auf 104.49 USD), Expedia (-7.72 Prozent auf 259.04 USD), AXT (-6.18 Prozent auf 72.98 USD) und Compugen (-6.02 Prozent auf 2.34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26’598’258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.796 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18.40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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