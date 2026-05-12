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NASDAQ Composite-Marktbericht 12.05.2026 18:00:56

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben

Der NASDAQ Composite bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

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Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.69 Prozent tiefer bei 25’829.44 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.712 Prozent auf 26’087.01 Punkte an der Kurstafel, nach 26’274.13 Punkten am Vortag.

Bei 25’813.94 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26’190.48 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’902.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’597.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’708.34 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.16 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 26’359.31 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 17.93 Prozent auf 2.96 USD), Zebra Technologies (+ 17.73 Prozent auf 255.43 USD), SMC (+ 5.62 Prozent auf 529.08 USD), Mind CTI (+ 4.17 Prozent auf 0.94 USD) und Netflix (+ 3.87 Prozent auf 88.76 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen FormFactor (-15.24 Prozent auf 128.33 USD), Hub Group (-13.76 Prozent auf 36.10 USD), QUALCOMM (-12.13 Prozent auf 208.72 USD), Synaptics (-9.60 Prozent auf 114.40 USD) und American Superconductor (-9.49 Prozent auf 53.15 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16’154’094 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.450 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13.19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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