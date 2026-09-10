Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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10.09.2026 22:34:16
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer
Am Donnerstag zogen sich die Anleger in New York zurück.
Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.08 Prozent auf 29’103.51 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.10 Prozent schwächer bei 29’097.33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29’421.55 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’250.41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’038.22 Zählern.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 1.83 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’621.80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 28’508.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’849.27 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15.46 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Apple (+ 3.56 Prozent auf 326.57 USD), AppLovin (+ 3.09 Prozent auf 314.49 USD), Take Two (+ 2.76 Prozent auf 216.96 USD), Autodesk (+ 2.42 Prozent auf 211.61 USD) und Comcast (+ 2.36 Prozent auf 25.17 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Baker Hughes (-6.66 Prozent auf 59.40 USD), CoreWeave (-6.13 Prozent auf 89.12 USD), Lam Research (-5.65 Prozent auf 298.01 USD), Intel (-5.57 Prozent auf 100.32 USD) und Lumentum (-5.39 Prozent auf 935.70 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29’449’371 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.674 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf
Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 6.61 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.51 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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