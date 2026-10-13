Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.31 Prozent leichter bei 30’569.48 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.850 Prozent schwächer bei 30’404.20 Punkten, nach 30’664.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’595.80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’372.30 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’368.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’264.10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 24’750.25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21.28 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2.63 Prozent auf 762.50 USD), Texas Instruments (+ 2.17 Prozent auf 287.85 USD), Analog Devices (+ 2.08 Prozent auf 414.70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1.90 Prozent auf 605.53 USD) und Diamondback Energy (+ 1.57 Prozent auf 198.18 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Applied Materials (-6.69 Prozent auf 464.24 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4.30 Prozent auf 485.22 USD), SpaceX (-4.21 Prozent auf 156.54 USD), Cadence Design Systems (-4.08 Prozent auf 334.20 USD) und Take Two (-4.07 Prozent auf 200.32 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’317’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.942 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 7.14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch