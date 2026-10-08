NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100-Kursverlauf
|
08.10.2026 22:33:31
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter
Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in New York zurück.
Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1.39 Prozent auf 30’725.81 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.561 Prozent schwächer bei 30’985.23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31’160.08 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31’125.13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’556.40 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0.282 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’507.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’252.56 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25’136.62 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 21.90 Prozent zu Buche. Bei 31’361.37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 3.96 Prozent auf 191.68 USD), PepsiCo (+ 3.73 Prozent auf 128.34 USD), Adobe (+ 3.56 Prozent auf 241.05 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3.44 Prozent auf 181.65 USD) und Copart (+ 3.23 Prozent auf 27.48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Astera Labs (-9.21 Prozent auf 347.05 USD), CoreWeave (-7.77 Prozent auf 81.58 USD), Nebius (-7.35 Prozent auf 219.71 USD), Arm (-6.48 Prozent auf 275.29 USD) und Lumentum (-5.62 Prozent auf 1’048.60 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’193’632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.06 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30’725.81
|-1.39%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.