Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1.39 Prozent auf 30’725.81 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.561 Prozent schwächer bei 30’985.23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31’160.08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31’125.13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’556.40 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0.282 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’507.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’252.56 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25’136.62 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 21.90 Prozent zu Buche. Bei 31’361.37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 3.96 Prozent auf 191.68 USD), PepsiCo (+ 3.73 Prozent auf 128.34 USD), Adobe (+ 3.56 Prozent auf 241.05 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3.44 Prozent auf 181.65 USD) und Copart (+ 3.23 Prozent auf 27.48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Astera Labs (-9.21 Prozent auf 347.05 USD), CoreWeave (-7.77 Prozent auf 81.58 USD), Nebius (-7.35 Prozent auf 219.71 USD), Arm (-6.48 Prozent auf 275.29 USD) und Lumentum (-5.62 Prozent auf 1’048.60 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’193’632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.06 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch