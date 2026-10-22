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NASDAQ 100-Kursverlauf 22.10.2026 22:33:32

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Der NASDAQ 100 notierte schlussendlich im Minus.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2.90 Prozent auf 28’958.69 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.74 Prozent schwächer bei 29’304.30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29’822.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 28’855.10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’411.76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.97 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 30’732.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28’998.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’879.00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 14.89 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Roper Technolgies (+ 9.73 Prozent auf 436.23 USD), Thomson Reuters (+ 6.94 Prozent auf 123.26 USD), Kraft Heinz Company (+ 6.77 Prozent auf 25.09 USD), CSX (+ 6.76 Prozent auf 51.67 USD) und Adobe (+ 6.07 Prozent auf 270.55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Moderna (-17.57 Prozent auf 202.63 USD), Lam Research (-11.76 Prozent auf 230.15 USD), Lumentum (-11.54 Prozent auf 752.54 USD), Astera Labs (-11.11 Prozent auf 257.82 USD) und Teradyne (-10.63 Prozent auf 308.75 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 47’610’345 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.642 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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