Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.99 Prozent leichter bei 29’670.95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.643 Prozent auf 30’160.74 Punkte an der Kurstafel, nach 29’968.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’604.93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’208.94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2.04 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’125.20 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 24’780.42 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 21’719.08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17.71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 5.69 Prozent auf 418.88 USD), Applied Materials (+ 4.35 Prozent auf 592.92 USD), Broadcom (+ 4.30 Prozent auf 392.90 USD), Marvell Technology (+ 3.90 Prozent auf 289.54 USD) und ASML (+ 3.54 Prozent auf 1’867.83 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-6.93 Prozent auf 479.49 USD), Charter A (-6.90 Prozent auf 132.00 USD), Old Dominion Freight Line (-5.72 Prozent auf 218.36 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-5.44 Prozent auf 567.58 USD) und Adobe (-5.33 Prozent auf 196.28 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 37’741’072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.429 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2.60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch