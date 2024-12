Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

Der NASDAQ 100 schloss nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 21’768.31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.292 Prozent tiefer bei 21’733.98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21’797.65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 21’645.62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21’837.70 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1.89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20’922.90 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 26.09.2024, mit 20’115.54 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.12.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 16’878.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 31.58 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’133.22 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 3.83 Prozent auf 76.19 USD), Lucid (+ 3.13 Prozent auf 3.30 USD), Broadcom (+ 2.37 Prozent auf 245.36 USD), Ross Stores (+ 2.26 Prozent auf 153.87 USD) und Starbucks (+ 2.17 Prozent auf 91.86 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil MicroStrategy (-4.78 Prozent auf 341.05 USD), Tesla (-1.76 Prozent auf 454.13 USD), Cintas (-1.71 Prozent auf 185.13 USD), Arm (-1.59 Prozent auf 129.69 USD) und ON Semiconductor (-1.30 Prozent auf 67.02 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’990’619 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.754 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.85 zu Buche schlagen. Mit 5.22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch