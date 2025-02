Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0.99 Prozent auf 21’957.03 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.193 Prozent auf 22’132.71 Punkte an der Kurstafel, nach 22’175.60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 22’148.44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’878.75 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0.987 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21’441.15 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 20.11.2024, bei 20’667.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17’546.10 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 4.68 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 22’222.61 Punkten. Bei 20’538.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell JDcom (+ 4.39 Prozent auf 40.91 USD), PepsiCo (+ 1.72 Prozent auf 148.32 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.57 Prozent auf 696.42 USD), Gilead Sciences (+ 1.48 Prozent auf 109.25 USD) und Analog Devices (+ 1.44 Prozent auf 245.13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Axon Enterprise (-10.46 Prozent auf 531.37 USD), Palantir (-9.57 Prozent auf 101.34 USD), Zscaler (-5.93 Prozent auf 201.95 USD), Dollar Tree (-5.57 Prozent auf 71.41 USD) und CrowdStrike (-5.37 Prozent auf 425.96 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Palantir-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 34’327’734 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.524 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.38 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch