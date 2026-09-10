Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Um 15:58 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.14 Prozent auf 29’086.18 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1.10 Prozent auf 29’097.33 Punkte an der Kurstafel, nach 29’421.55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29’038.22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’177.14 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.89 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 29’621.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28’508.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23’849.27 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.39 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell SpaceX (+ 2.24 Prozent auf 150.85 USD), Rocket Lab (+ 2.11 Prozent auf 64.40 USD), Fortinet (+ 1.77 Prozent auf 160.00 USD), Palo Alto Networks (+ 1.59 Prozent auf 340.44 USD) und Apple (+ 1.59 Prozent auf 320.34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Astera Labs (-6.37 Prozent auf 281.41 USD), CoreWeave (-6.05 Prozent auf 89.20 USD), Nebius (-4.26 Prozent auf 230.12 USD), Intel (-4.23 Prozent auf 101.75 USD) und Lam Research (-4.13 Prozent auf 302.80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’486’091 Aktien gehandelt. Mit 4.674 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.61 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch