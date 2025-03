Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.83 Prozent leichter bei 19’916.99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.240 Prozent schwächer bei 20’239.05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20’287.83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20’270.19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’848.49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0.620 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’132.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.12.2024, wies der NASDAQ 100 21’768.31 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18’210.54 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.05 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 19’152.57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Cintas (+ 5.82 Prozent auf 204.71 USD), Paychex (+ 4.20 Prozent auf 150.19 USD), Dollar Tree (+ 3.08 Prozent auf 69.21 USD), Exelon (+ 2.95 Prozent auf 44.02 USD) und Charter A (+ 2.60 Prozent auf 384.77 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Arm (-7.52 Prozent auf 114.93 USD), Marvell Technology (-6.85 Prozent auf 66.76 USD), NVIDIA (-5.74 Prozent auf 113.76 USD), Tesla (-5.58 Prozent auf 272.06 USD) und MercadoLibre (-5.31 Prozent auf 2’074.97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 62’455’188 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.073 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.51 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch