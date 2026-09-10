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Index-Bewegung 10.09.2026 16:01:11

Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter

Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter

Der Dow Jones bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Johnson & Johnson
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Um 15:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 52’074.49 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.711 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.625 Prozent stärker bei 52’707.90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 52’380.66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’291.85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52’074.49 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1.95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 53’975.98 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’918.78 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 10.09.2025, mit 45’490.92 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 1.59 Prozent auf 320.34 USD), Coca-Cola (+ 1.39 Prozent auf 88.77 USD), UnitedHealth (+ 1.20 Prozent auf 397.78 USD), Walmart (+ 1.16 Prozent auf 107.06 USD) und Johnson Johnson (+ 0.97 Prozent auf 269.68 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-2.27 Prozent auf 218.59 USD), Honeywell Technologies (-1.67 Prozent auf 201.50 USD), Caterpillar (-1.36 Prozent auf 804.43 USD), Sherwin-Williams (-1.32 Prozent auf 316.42 USD) und 3M (-1.23 Prozent auf 162.37 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3’486’091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.674 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.77 zu Buche schlagen. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.37 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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