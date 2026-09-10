Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
10.09.2026 16:01:11
Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter
Der Dow Jones bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Um 15:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 52’074.49 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.711 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.625 Prozent stärker bei 52’707.90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 52’380.66 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52’291.85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52’074.49 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1.95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 53’975.98 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’918.78 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 10.09.2025, mit 45’490.92 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 1.59 Prozent auf 320.34 USD), Coca-Cola (+ 1.39 Prozent auf 88.77 USD), UnitedHealth (+ 1.20 Prozent auf 397.78 USD), Walmart (+ 1.16 Prozent auf 107.06 USD) und Johnson Johnson (+ 0.97 Prozent auf 269.68 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-2.27 Prozent auf 218.59 USD), Honeywell Technologies (-1.67 Prozent auf 201.50 USD), Caterpillar (-1.36 Prozent auf 804.43 USD), Sherwin-Williams (-1.32 Prozent auf 316.42 USD) und 3M (-1.23 Prozent auf 162.37 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3’486’091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.674 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.77 zu Buche schlagen. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.37 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3M Co.
|
18:00
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
16:29
|3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|3M Aktie News: 3M am Abend leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52’035.77
|-0.66%
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.