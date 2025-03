Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in Rot

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 2.08 Prozent schwächer bei 41’911.71 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17.136 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.698 Prozent auf 42’503.07 Punkte an der Kurstafel, nach 42’801.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41’612.92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42’541.36 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 10.02.2025, einen Wert von 44’470.41 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2024, den Stand von 44’247.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38’722.69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 verlor der Index bereits um 1.13 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 41’612.92 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 2.12 Prozent auf 349.70 EUR), Verizon (+ 0.93 Prozent auf 46.49 USD), 3M (+ 0.90 Prozent auf 147.62 USD), Chevron (+ 0.79 Prozent auf 157.57 USD) und Amgen (+ 0.77 Prozent auf 327.36 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-5.07 Prozent auf 106.98 USD), Goldman Sachs (-5.00 Prozent auf 531.66 USD), Apple (-4.85 Prozent auf 227.48 USD), American Express (-4.35 Prozent auf 261.32 USD) und Walmart (-4.25 Prozent auf 87.82 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 85’118’006 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3.321 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9.85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5.95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch