Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags

Am Montag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.14 Prozent schwächer bei 35’340.09 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10.792 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.255 Prozent leichter bei 35’299.90 Punkten in den Montagshandel, nach 35’390.15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 35’280.57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 35’410.37 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 27.10.2023, bei 32’417.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der Dow Jones bei 34’346.90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, notierte der Dow Jones bei 34’347.03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 6.65 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 1.24 Prozent auf 97.14 USD), Intel (+ 0.85 Prozent auf 44.34 USD), Walmart (+ 0.67 Prozent auf 157.10 USD), Microsoft (+ 0.60 Prozent auf 379.71 USD) und Home Depot (+ 0.59 Prozent auf 312.52 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-3.26 Prozent auf 20.17 USD), Amgen (-1.27 Prozent auf 262.10 USD), Chevron (-1.24 Prozent auf 143.10 USD), Walt Disney (-0.99 Prozent auf 95.11 USD) und Dow (-0.97 Prozent auf 51.17 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4’175’155 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2.699 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

