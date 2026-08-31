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Kursentwicklung 31.08.2026 16:00:36

Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Alphabet C
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Um 15:57 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.60 Prozent auf 53’239.46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25.024 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.097 Prozent auf 53’611.94 Punkte an der Kurstafel, nach 53’559.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53’462.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53’192.38 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 52’485.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51’032.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der Dow Jones 45’544.88 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10.04 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2.93 Prozent auf 207.77 USD), Salesforce (+ 1.29 Prozent auf 259.31 USD), Cisco (+ 0.90 Prozent auf 110.92 USD), Walmart (+ 0.59 Prozent auf 103.70 USD) und NVIDIA (+ 0.28 Prozent auf 218.16 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amazon (-1.88 Prozent auf 261.43 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.64 Prozent auf 337.25 USD), Sherwin-Williams (-1.53 Prozent auf 339.60 USD), Boeing (-1.47 Prozent auf 206.73 USD) und Honeywell Technologies (-1.37 Prozent auf 214.45 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’472’344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.525 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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