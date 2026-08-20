Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1.32 Prozent schwächer bei 52’759.21 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.532 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.001 Prozent höher bei 53’463.47 Punkten, nach 53’463.05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 52’754.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53’381.22 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1.68 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 51’839.26 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 50’009.35 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 44’938.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.05 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 0.63 Prozent auf 269.13 USD), Travelers (+ 0.63 Prozent auf 364.49 USD), Walt Disney (+ 0.36 Prozent auf 107.32 USD), Coca-Cola (+ 0.17 Prozent auf 90.50 USD) und Visa (+ 0.05 Prozent auf 365.73 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Walmart (-9.15 Prozent auf 103.84 USD), Boeing (-3.20 Prozent auf 215.10 USD), Home Depot (-2.63 Prozent auf 288.60 EUR), American Express (-2.57 Prozent auf 331.15 USD) und Johnson Johnson (-2.21 Prozent auf 267.37 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Walmart-Aktie aufweisen. 23’137’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3.98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch