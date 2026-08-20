Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 0.9348 0.4%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’519 -0.1%  Bitcoin 58’159 5.3%  Dollar 0.8005 0.4%  Öl 93.2 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Novo Nordisk129508879
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dell-Aktie hängt die KI-Konkurrenz ab: Warum AMD und Micron nicht mithalten können
Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Goldpreisrally treibt Newmont-Aktie an: Auch Barrick Mining und First Majestic Silver im Aufwind
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Suche...
Plus500 Depot

Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Performance im Blick 20.08.2026 22:33:41

Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Mit dem Dow Jones ging es am vierten Tag der Woche abwärts.

Travelers
291.46 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1.32 Prozent schwächer bei 52’759.21 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.532 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.001 Prozent höher bei 53’463.47 Punkten, nach 53’463.05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 52’754.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53’381.22 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1.68 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 51’839.26 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 50’009.35 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 44’938.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.05 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 0.63 Prozent auf 269.13 USD), Travelers (+ 0.63 Prozent auf 364.49 USD), Walt Disney (+ 0.36 Prozent auf 107.32 USD), Coca-Cola (+ 0.17 Prozent auf 90.50 USD) und Visa (+ 0.05 Prozent auf 365.73 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Walmart (-9.15 Prozent auf 103.84 USD), Boeing (-3.20 Prozent auf 215.10 USD), Home Depot (-2.63 Prozent auf 288.60 EUR), American Express (-2.57 Prozent auf 331.15 USD) und Johnson Johnson (-2.21 Prozent auf 267.37 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Walmart-Aktie aufweisen. 23’137’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3.98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Walt Disney

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten