Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0.78 Prozent auf 43’407.89 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.568 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.643 Prozent auf 44’032.38 Punkte an der Kurstafel, nach 43’750.86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 43’647.53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 43’350.43 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1.47 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 15.10.2024, bei 42’740.42 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.08.2024, einen Stand von 40’563.06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2023, stand der Dow Jones bei 34’991.21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 15.09 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 44’486.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 4.27 Prozent auf 113.78 USD), Nike (+ 2.27 Prozent auf 77.40 USD), Procter Gamble (+ 1.71 Prozent auf 169.93 USD), Verizon (+ 1.52 Prozent auf 41.49 USD) und Johnson Johnson (+ 1.49 Prozent auf 154.14 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amazon (-5.23 Prozent auf 200.42 USD), Amgen (-4.89 Prozent auf 281.46 USD), NVIDIA (-4.06 Prozent auf 140.80 USD), Microsoft (-2.79 Prozent auf 414.97 USD) und McDonalds (-2.41 Prozent auf 291.35 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’899’200 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.398 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch