Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags leichter

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.49 Prozent tiefer bei 51’597.55 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 26.471 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.164 Prozent auf 51’765.35 Punkte an der Kurstafel, nach 51’850.55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 52’317.32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’587.67 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52’573.29 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 52’498.64 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 46’067.58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.65 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2.09 Prozent auf 238.82 USD), IBM (+ 1.85 Prozent auf 231.22 USD), Chevron (+ 1.14 Prozent auf 217.46 USD), Microsoft (+ 1.00 Prozent auf 546.56 USD) und Visa (+ 0.84 Prozent auf 392.55 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Johnson Johnson (-6.03 Prozent auf 247.82 USD), Caterpillar (-4.48 Prozent auf 763.53 USD), Merck (-1.80 Prozent auf 142.83 USD), Boeing (-1.46 Prozent auf 186.73 USD) und Honeywell Technologies (-1.20 Prozent auf 207.12 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9’706’532 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.942 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie weist mit 10.72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch