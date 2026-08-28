Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.03 Prozent tiefer bei 53’552.91 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.481 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.083 Prozent auf 53’613.66 Punkte an der Kurstafel, nach 53’569.44 Punkten am Vortag.

Bei 53’819.65 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53’489.41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.546 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der Dow Jones noch bei 52’747.32 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 50’668.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der Dow Jones noch bei 45’636.90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.69 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3.54 Prozent auf 265.33 USD), Salesforce (+ 3.54 Prozent auf 260.97 USD), Microsoft (+ 2.17 Prozent auf 516.00 USD), Nike (+ 1.89 Prozent auf 39.17 USD) und Apple (+ 1.58 Prozent auf 319.54 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-3.72 Prozent auf 219.49 USD), 3M (-2.68 Prozent auf 174.03 USD), Honeywell Technologies (-2.20 Prozent auf 215.55 USD), Cisco (-1.77 Prozent auf 110.17 USD) und Caterpillar (-1.72 Prozent auf 802.93 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 21’187’893 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch