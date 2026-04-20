Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.22 Prozent leichter bei 49’339.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.359 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.33 Prozent leichter bei 48’788.81 Punkten in den Montagshandel, nach 49’447.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 49’245.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49’489.63 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45’577.47 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Stand von 48’488.59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der Dow Jones 39’142.23 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.98 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2.63 Prozent auf 186.93 USD), Cisco (+ 2.12 Prozent auf 88.08 USD), JPMorgan Chase (+ 1.58 Prozent auf 315.20 USD), Travelers (+ 1.02 Prozent auf 303.89 USD) und Goldman Sachs (+ 0.93 Prozent auf 934.60 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil 3M (-1.83 Prozent auf 151.72 USD), Procter Gamble (-1.80 Prozent auf 144.28 USD), Honeywell (-1.77 Prozent auf 229.42 USD), Amazon (-1.32 Prozent auf 247.26 USD) und McDonalds (-1.23 Prozent auf 307.52 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’003’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.167 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.03 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch