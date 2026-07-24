Minuszeichen in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0.11 Prozent auf 25’110.50 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.121 Prozent tiefer bei 25’107.38 Punkten in den Handel, nach 25’137.69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24’918.09 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’222.14 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2.37 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 25’476.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24’836.60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’057.96 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.07 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Safety Insurance Group (+ 41.32 Prozent auf 103.08 USD), SS&C Technologies (+ 9.84 Prozent auf 73.54 USD), World Acceptance (+ 9.17 Prozent auf 197.69 USD), JetBlue Airways (+ 6.91 Prozent auf 5.34 USD) und Integra LifeSciences (+ 6.14 Prozent auf 19.70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Richardson Electronics (-15.77 Prozent auf 18.38 USD), Americas Car-Mart (-12.36 Prozent auf 3.19 USD), Power Integrations (-7.27 Prozent auf 65.72 USD), AXT (-6.64 Prozent auf 49.42 USD) und American Superconductor (-6.39 Prozent auf 30.89 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’086’102 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.508 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch