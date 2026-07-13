Minuszeichen in New York: Das macht der Dow Jones am Nachmittag

Um 20:00 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.33 Prozent auf 52’465.18 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.361 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.027 Prozent auf 52’622.92 Punkte an der Kurstafel, nach 52’637.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52’846.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52’351.12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 51’202.26 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Wert von 48’218.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der Dow Jones bei 44’371.51 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.44 Prozent aufwärts. Bei 53’289.30 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4.88 Prozent auf 171.29 USD), Chevron (+ 3.08 Prozent auf 181.84 USD), Visa (+ 2.88 Prozent auf 359.01 USD), Microsoft (+ 1.92 Prozent auf 392.49 USD) und American Express (+ 1.55 Prozent auf 356.03 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-3.32 Prozent auf 203.96 USD), Boeing (-2.46 Prozent auf 216.81 USD), Caterpillar (-2.16 Prozent auf 931.88 USD), Sherwin-Williams (-1.43 Prozent auf 329.23 USD) und Amgen (-1.28 Prozent auf 358.75 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13’532’650 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.477 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11.54 erwartet. Im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch