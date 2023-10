Minuszeichen in Moskau: RTS beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Am Donnerstag notiert der RTS um 09:00 Uhr via MICEX 0.19 Prozent schwächer bei 989.50 Punkten. Der Wert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7.688 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0.203 Prozent leichter bei 989.34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 991.35 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tagestief bei 988.58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 989.50 Punkten lag.

RTS-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der RTS bereits um 1.67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1’050.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, verzeichnete der RTS einen Wert von 969.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.10.2022, wurde der RTS mit 1’061.97 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 2.74 Prozent. Bei 1’091.91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des RTS. Bei 900.08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

RTS-Gewinner und -Verlierer

Diese RTS-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Transneft Pref-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6.512 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der RTS-Titel

Die Gazprom PJSC-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten inne. Magnitogorsk Iron Steel Works lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 55.80 Prozent.

Redaktion finanzen.ch