Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht Verluste

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.51 Prozent auf 7’448.57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.312 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 7’486.91 Punkte an der Kurstafel, nach 7’486.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7’445.51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’492.84 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1.20 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 16.10.2023, bei 7’630.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7’356.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, stand der FTSE 100 noch bei 7’351.19 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Minus von 1.40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8’047.06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’206.82 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Halma (+ 4.58 Prozent auf 20.56 GBP), National Grid (+ 1.50 Prozent auf 10.04 GBP), SSE (+ 1.48 Prozent auf 17.77 GBP), Centrica (+ 1.36 Prozent auf 1.50 GBP) und Tesco (+ 1.23 Prozent auf 2.77 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Burberry (-9.06 Prozent auf 15.87 GBP), Ocado Group (-5.77 Prozent auf 5.62 GBP), Hargreaves Lansdown (-4.86 Prozent auf 7.17 GBP), Smurfit Kappa (-2.54 Prozent auf 32.10 EUR) und D S Smith (-2.25 Prozent auf 2.92 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 7’722’722 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 196.544 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10.64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

