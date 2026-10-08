Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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08.10.2026 09:28:12
Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Das macht der FTSE 100 am Morgen.
Um 09:10 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.72 Prozent auf 10’383.21 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.168 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.004 Prozent fester bei 10’458.96 Punkten in den Handel, nach 10’458.50 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10’458.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’367.25 Punkten lag.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0.757 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’811.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der FTSE 100 10’489.04 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9’548.87 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.34 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
FTSE 100-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Imperial Brands (+ 3.54 Prozent auf 25.76 GBP), Tesco (+ 2.73 Prozent auf 4.89 GBP), J Sainsbury (+ 1.71 Prozent auf 3.33 GBP), BP (+ 1.34 Prozent auf 5.70 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.30 Prozent auf 36.96 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Standard Life (-5.97 Prozent auf 8.20 GBP), Kingfisher (-2.83 Prozent auf 3.20 GBP), Melrose Industries (-2.38 Prozent auf 4.39 GBP), Standard Chartered (-2.32 Prozent auf 21.01 GBP) und HSBC (-2.23 Prozent auf 13.77 GBP) unter Druck.
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 4’234’440 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 297.233 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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