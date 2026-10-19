Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.43 Prozent leichter bei 10’835.31 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.286 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.003 Prozent auf 10’882.26 Punkte an der Kurstafel, nach 10’881.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’832.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’889.90 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’659.13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’600.37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 9’354.57 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8.89 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell RELX (+ 0.86 Prozent auf 29.39 GBP), BP (+ 0.85 Prozent auf 6.19 GBP), Glencore (+ 0.84 Prozent auf 5.88 GBP), Antofagasta (+ 0.82 Prozent auf 34.28 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0.72 Prozent auf 15.56 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil 3i (-3.90 Prozent auf 23.72 GBP), Weir Group (-2.24 Prozent auf 26.22 GBP), InterContinental Hotels Group (-2.21 Prozent auf 166.25 USD), Kingfisher (-1.98 Prozent auf 3.42 GBP) und Barclays (-1.83 Prozent auf 4.25 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’660’064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 290.569 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch