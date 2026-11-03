Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.32 Prozent leichter bei 10’727.32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.259 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent schwächer bei 10’761.30 Punkten, nach 10’761.33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’761.32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’697.52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 10’461.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’857.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’701.37 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Centrica (+ 3.00 Prozent auf 1.54 GBP), Hiscox (+ 2.50 Prozent auf 19.30 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2.08 Prozent auf 115.58 USD), Haleon (+ 1.46 Prozent auf 3.28 GBP) und Unilever (+ 1.17 Prozent auf 49.59 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-3.44 Prozent auf 31.41 GBP), Anglo American (-3.14 Prozent auf 37.04 GBP), Fresnillo (-3.12 Prozent auf 22.64 GBP), Associated British Foods (-2.68 Prozent auf 18.91 GBP) und Endeavour Mining (-2.30 Prozent auf 36.48 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’791’761 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274.828 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch