Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben

Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.32 Prozent tiefer bei 10’690.36 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.260 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent leichter bei 10’724.72 Punkten, nach 10’725.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’630.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’748.42 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1.76 Prozent nach unten. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Wert von 10’705.26 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 10’639.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’578.57 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.43 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BP (+ 4.35 Prozent auf 6.39 GBP), Ithaca Energy (+ 3.87 Prozent auf 3.01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3.72 Prozent auf 40.33 GBP), Compass Group (+ 1.77 Prozent auf 33.94 USD) und Smith Nephew (+ 1.68 Prozent auf 11.53 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Rolls-Royce (-7.57 Prozent auf 11.64 GBP), Fresnillo (-6.21 Prozent auf 23.09 GBP), Diploma (-5.10 Prozent auf 68.90 GBP), Computacenter (-4.97 Prozent auf 45.90 GBP) und Melrose Industries (-4.72 Prozent auf 4.53 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 94’015’564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 286.115 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch