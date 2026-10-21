Minuszeichen in London: FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.20 Prozent schwächer bei 10’711.84 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.258 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.002 Prozent fester bei 10’733.25 Punkten, nach 10’733.00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10’737.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’707.03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1.57 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’739.01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’585.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9’426.99 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.64 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ithaca Energy (+ 3.75 Prozent auf 3.04 GBP), BP (+ 1.96 Prozent auf 6.18 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.79 Prozent auf 15.67 GBP), Computacenter (+ 1.72 Prozent auf 50.25 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 1.38 Prozent auf 113.41 USD). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-3.93 Prozent auf 23.25 GBP), Aberdeen Group (-3.32 Prozent auf 2.27 GBP), Kingfisher (-2.77 Prozent auf 3.37 GBP), Fresnillo (-2.53 Prozent auf 26.21 GBP) und JD Sports Fashion (-2.17 Prozent auf 0.88 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1’988’685 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 285.420 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch