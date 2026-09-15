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Index im Fokus 15.09.2026 17:58:16

Minuszeichen in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Minuszeichen in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der FTSE 100 zeigte sich letztendlich in Rot.

Antofagasta
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Letztendlich stand im LSE-Handel ein Minus von 0.37 Prozent auf 10’658.13 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.188 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.002 Prozent auf 10’697.76 Punkte an der Kurstafel, nach 10’697.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’586.39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’697.76 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 10’750.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’430.62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’277.03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.10 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 3.40 Prozent auf 20.06 GBP), Babcock International (+ 3.39 Prozent auf 9.94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.97 Prozent auf 36.53 GBP), Kingfisher (+ 1.95 Prozent auf 2.94 GBP) und BP (+ 1.59 Prozent auf 5.80 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-3.23 Prozent auf 82.00 GBP), IG Group (-2.68 Prozent auf 13.09 GBP), RELX (-2.57 Prozent auf 25.36 GBP), Glencore (-2.54 Prozent auf 5.76 GBP) und Antofagasta (-2.37 Prozent auf 35.01 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 199’468’517 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 311.200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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