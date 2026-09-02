Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter

Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent schwächer bei 4’013.61 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 572.448 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.256 Prozent schwächer bei 4’014.56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’024.85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’020.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’975.49 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 3’827.49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’236.21 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 3’634.34 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 4.95 Prozent auf 3.31 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.20 Prozent auf 135.60 EUR), Siltronic (+ 2.45 Prozent auf 77.45 EUR), QIAGEN (+ 2.14 Prozent auf 38.16 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.97 Prozent auf 35.70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.37 Prozent auf 29.58 EUR), TeamViewer (-4.33 Prozent auf 6.75 EUR), Kontron (-3.26 Prozent auf 21.34 EUR), Drägerwerk (-2.96 Prozent auf 111.40 EUR) und ATOSS Software (-2.93 Prozent auf 96.10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5’111’983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 220.337 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.08 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.44 Prozent.

Redaktion finanzen.ch