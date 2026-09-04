Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Schlussendlich beendete der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 4’027.12 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 559.304 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.330 Prozent stärker bei 4’040.71 Punkten, nach 4’027.43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’066.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’022.28 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1.77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’981.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, notierte der TecDAX bei 4’208.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der TecDAX mit 3’623.61 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.11 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.08 Prozent auf 72.40 EUR), PVA TePla (+ 5.60 Prozent auf 31.28 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.17 Prozent auf 139.80 EUR), Siltronic (+ 3.93 Prozent auf 78.05 EUR) und JENOPTIK (+ 2.61 Prozent auf 40.12 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-6.02 Prozent auf 63.20 EUR), Sartorius vz (-3.10 Prozent auf 237.20 EUR), HENSOLDT (-2.52 Prozent auf 79.70 EUR), Bechtle (-1.95 Prozent auf 36.24 EUR) und EVOTEC SE (-1.89 Prozent auf 3.21 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4’841’849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 209.418 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch