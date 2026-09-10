Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.27 Prozent leichter bei 3’943.84 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562.027 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.213 Prozent schwächer bei 3’986.20 Punkten, nach 3’994.71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3’935.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’987.38 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der TecDAX bei 4’067.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’979.38 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 3’600.35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8.82 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 1.80 Prozent auf 113.00 EUR), freenet (+ 1.47 Prozent auf 24.84 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.84 Prozent auf 31.04 EUR), IONOS (+ 0.83 Prozent auf 34.10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.40 Prozent auf 27.88 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-4.49 Prozent auf 73.40 EUR), SMA Solar (-3.89 Prozent auf 59.35 EUR), Nemetschek SE (-3.64 Prozent auf 58.20 EUR), EVOTEC SE (-3.00 Prozent auf 3.04 EUR) und SAP SE (-2.76 Prozent auf 177.82 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’657’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 209.718 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.31 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch